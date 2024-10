Napoli-Lecce, le formazioni ufficiali

Alle 15:00 si gioca Napoli-Lecce, sfida che apre questo sabato di Serie A. I padroni di casa cercano la vittoria per confermare il primo posto in classifica mentre il Lecce, reduce dalla debacle casalinga con la Fiorentina, vuole dare un colpo di reni alla propria stagione. Conte sceglie Neres e Ngonge dal primo minuto, Pierotti e Banda dall’inizio per Gotti.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; McTominay, Gilmour, Anguissa; Ngonge, Lukaku, Neres. All. Conte

LECCE (4-3-3): Falcone; Pelmard, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Pierotti, Krstovic, Banda. All. Gotti

Foto: X Napoli