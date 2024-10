Napoli-Lecce, i convocati di Luca Gotti

Il tecnico del Lecce Luca Gotti ha diramato la lista dei convocati per la delicatissima sfida in casa del Napoli di domani pomeriggio, valida per la nona giornata di Serie A. Assenti Bonifazi, Guilbert, Gallo, Marchwinski, Berisha, Hasa e Burnete. Qui di seguito le scelte dell’ex Udinese.

PORTIERI

98. Borbei

30. Falcone

1. Früchtl

32. Samooja

DIFENSORI

6. Baschirotto

4. Gaspar

19. Jean

2. Pelmard

CENTROCAMPISTI

29. Coulibaly

77. Kaba

27. McJannet

10. Oudin

75. Pierret

8. Rafia

20. Ramadani

ATTACCANTI

22. Banda

13. Dorgu

9. Krstović

7. Morente

50. Pierotti

3. Rebić

11. Sansone

