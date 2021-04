Napoli, le lacrime di Mertens dopo il gol: il pensiero alla nonna scomparsa

Dries Mertens ha realizzato la rete del 4-0, un gol per chiudere la gara con la Lazio. Un gol salutato da tanta commozione e dalle lacrime per salutare la nonna scomparsa qualche giorno fa.

E’ questo il motivo della commozione del belga, abbracciato affettuosamente da tutti i compagni di squadra.

Dopo la marcatura, infatti, il belga si è portato le mani al volto non trattenendo le lacrime e poi indicando al cielo, una dedica speciale per un dolore portato dentro negli ultimi giorni. Un addio alla nonna al quale non ha potuto partecipare ma che ha voluto salutare a modo suo, con un gol e una dedica.

Foto: Screen Sky