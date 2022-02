Napoli al lavoro verso la Lazio: Lobotka in parte con la squadra, personalizzato per Lozano

Il Napoli di Luciano Spalletti prosegue il lavoro in vista della delicata partita con la Lazio, in programma domani sera, con la formazione partenopea che avrà la ghiotta opportunità per sfruttare il mezzo passo falso di Inter e Milan e agguantare i rossoneri al comando della classifica.

Per mantenere un andamento che consenta di sognare il tricolore, in ogni caso, sarà fondamentale svuotare l’infermeria e avere tutti gli effettivi a disposizione: da questo punto di vista, stando a quanto comunicato sui canali ufficiali del club, arrivano buone notizie per quanto riguarda Stanislav Lobotka, che aveva saltato la partita con il Cagliari a causa di un problema al bicipite femorale e che oggi ha svolto parte della sessione di allenamento con la squadra.

Lavoro in palestra per Axel Tuanzebe e Zambo Anguissa, personalizzato in campo per Hirving Lozano.

Foto: Twitter Napoli