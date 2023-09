Alle 20.45 Napoli e Lazio scendono in campo al Maradona. Queste le formazioni scelte da Garcia e Sarri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo; Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Garcia

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Anderson, Immobile, Zaccagni.

All. Sarri