Napoli, lavoro personalizzato per Osimhen e Demme. Terapie per Meret e Mario Rui

Il Napoli è sceso in campo per preparare la sfida alla ripresa contro l’Atalanta. Prime prove di 4-3-3 per Walter Mazzarri nell’allenamento congiunto con la Juve Stabia. Di seguito il report della seduta con l’aggiornamento sulle condizioni degli infortunati: “Il Napoli si è allenato oggi nel pomeriggio all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri lavorano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato riprenderà sabato 25 novembre con Atalanta-Napoli, 13esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha svolto, sul campo 3, allenamento congiunto con la Juve Stabia. Il gruppo ha iniziato la seduta con una fase di lavoro aerobico. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con esercitazione al tiro. Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Demme ha svolto lavoro personalizzato in campo. Terapie per Meret e Mario Rui”.

Foto: Instagram Osimhen