Napoli, lavoro in palestra per Kvaratskhelia. Demme in gruppo

Il Napoli è già tornato in campo per preparare la prossima sfida contro la Salernitana. Vige la massima precauzione per Kvaratskhelia che dopo essere rimasto fuori dai convocati contro la Cremonese, oggi ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Buone notizie, invece, sul fronte Demme che è tornato a svolgere l’allenamento con il gruppo: “Dopo la gara di Coppa Italia contro la Cremonese, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti, in vista della sfida contro la Salernitana in programma all’Arechi sabato alle 18. Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra, mentre gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in una prima fase di attivazione in palestra e successivamente si sono spostati in campo dove hanno svolto lavoro di forza, accelerazioni e seduta tattica. Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra, Demme ha fatto intera seduta in gruppo”.

Foto: Instagram Kvarastkhelia