Napoli, la nuova alba non piace solo a chi è prevenuto

Abbiamo letto un po’ di tempo fa che il gran momento del Napoli in campionato è spiegato da un livellamento verso il basso. Pura invenzione. Quindi, il fatto che abbia vinto cinque partite su cinque in Champions è legato al particolare che anche in quel caso la qualità complessiva è scesa. Invenzioni. Bisognerebbe essere onesti e dire che la nuova alba del Napoli, dopo un gran lavoro estivo di semina, non piace per pura gelosia e strisciante prevenzione. Sono gli stessi che, quando vanno nei salotti televisivi di Napoli, cambiano “abito” e dicono che quella squadra è una meraviglia. Sono gli stessi, fosse meglio dire è lo stesso, che per dare un giudizio offende (il becero regna sovrano). E che ha ritenuto Allegri il “non colpevole della crisi Juve” salvo poi ospitarne – chissà perché – un’intervista camuffata da “confessione di un amico”. Bisognerebbe avere la lucidità di non fare figli e figliastri, di dare al Napoli quanto sta evidenziando dall’inizio della stagione. Domanda: ma se Allegri avesse giocato come sta facendo il Napoli, su quale pianeta lo avrebbero mandato? Invece no: il Napoli viaggia bene perché il livellamento è verso il basso e se ne rifila 4 al Liverpool e 10 all’Ajax in due partite cosa vuoi che sia… La Juve fa disastri, non è una squadra da 16 mesi, ha speso di tutto e di più e non è colpa di Allegri. Incredibile sintesi di una realtà ribaltata, offuscata, sventrata.

Foto: twitter Napoli