Napoli, Kvaratskhelia torna in gruppo

Il Napoli si allena a Castel Volturno in attesa della prossima partita di Serie A da disputare al Maradona contro la Roma di José Mourinho. Gli uomini di Luciano Spalletti hanno svolto una seduta mattutina all’SSCN Konami Training Center, il comunicato ufficiale: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Roma in programma domenica allo Stadio Maradona per la 20esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro tecnico a gruppi, sviluppi di gioco offensivo e partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto quasi tutta la seduta in gruppo”.

Foto: Instagram Napoli