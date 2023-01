Napoli, Kvaratskhelia out per sintomi influenzali. Si ferma Juan Jesus per un trauma contusivo

Dopo la sconfitta per mano della Cremonese, il Napoli tornerà in campo domani all’Arechi contro la Salernitana. La squadra è tornata in campo sotto gli ordini di Luciano Spalletti. Assenti Kvaratskhelia a causa dei sintomi influenzali, mentre Juan Jesus si è dovuto fermare a causa di un trauma contusivo subito nel corso dell’allenamento. Di seguito il comunicato del club: “La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e successivamente esercitazione tattica. Chiusura con partita a campo ridotto. Kvaratskhelia non ha svolto allenamento per sintomi influenzali. Juan Jesus non prenderà parte alla trasferta di Salerno in seguito ad un trauma contusivo subìto nel corso dell’allenamento di rifinitura”.

Foto: Kvaratskhelia Instagram Napoli