Nuova seduta di allenamento per il Napoli a Castel Volturno in vista del big match di domenica sera contro la Roma. La formazione azzurra ha svolto una sessione fra tattica ed esercitazioni sulla forza, infine c’è stato tempo anche per una partitella. Come riporta il sito ufficiale della società, Khvicha Kvaratskhelia ha svolto l’intera seduta con i compagni.

Foto: Instagram Napoli