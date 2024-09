Napoli, Kvaratskhelia in dubbio per Cagliari

Nella partita di ieri in Nations League disputata con la Georgia contro l’Albania, Kvaratskhelia è stato costretto al cambio al minuto 75 per un problema muscolare. Il commissario tecnico georgiano Willy Sagnol ha commentato così l’accaduto: “Dopo aver preso una botta nel primo tempo, Kvara ha giocato con un forte dolore. Voleva giocare il più possibile. Negli ultimi 15-20 minuti avevamo però bisogno di più movimento in campo, quindi l’abbiamo sostituito”. Si attendono esami medici maggiormente specifici, ma la stella del Napoli è a forte rischio per la gara in casa del Cagliari.

Foto: Instagram Kvaratskhelia