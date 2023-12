Napoli, Kvaratskhelia eletto per il 4ª anno di fila calciatore georgiano dell’anno

Ancora un riconoscimento per Kvicka Kvaratskhelia, eletto come miglior giocatore georgiano dell’anno per la quarta volta consecutiva.

L’annuncio arriva dalla pagina facebook della Federcalcio georgiana, che celebra il campione del Napoli.



Foto: facebook Geo Team