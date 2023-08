Napoli, Kvaratskhelia è tornato in gruppo. Il report

Sorride Rudi Garcia: Kvicha Kvaratskhelia è tornato in gruppo. Il fantasista georgiano ha dovuto saltare l’esordio in campionato del Napoli a causa di un affaticamento muscolare, ma adesso sembra essere acqua passata. Oggi Kvaratskhelia è tornato ad allenarsi in gruppo e mette nel mirino la gara di domenica contro il Sassuolo. Di seguito la nota pubblicata dalla società azzurra: “Dopo il successo all’esordio in campionato a Frosinone, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Canter. Gli azzurri preparano il match contro il Sassuolo, debutto stagionale allo Stadio Maradona, in programma domenica alle ore 20.45 per la seconda giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di attivazione in palestra e lavoro aerobico in campo ha svolto esercitazione tecnica a gruppi con sagome. Successivamente lavoro tattico e chiusura di seduta dedicata a una partita a tema con porticine. Gaetano e Kvaratskhelia hanno svolto l’intera seduta in gruppo”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia