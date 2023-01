Napoli: Kvaratskhelia assente a Castel Volturno a scopo precauzionale

Il Napoli si è ritrovato questa mattina all’SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno per preparare al meglio la sfida contro la Salernitana. Il club partenopeo, sotto gli ordini di mister Luciano Spalletti, lavora in vista del derby all’Arechi. Il Napoli tramite un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito ha fatto il punto sull’allenamento mattutino e sulle condizioni di Kvaratskhelia: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di torello. Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione tattica. Chiusura con situazioni di gioco su calci piazzati e partita a campo ridotto. Kvaratskhelia è rimasto a casa a scopo precauzionale”.

Foto: Instagram Napoli