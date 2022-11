Napoli ko. Solo PSG e Benfica restano imbattute in Europa

Prima di questa sera erano 3 le squadre imbattute in Europa, tra i campionati nazionali e la Champions. Il Napoli ha perso ad Anfield la sua prima gara stagionale. Ora solo due squadre sono ancora imbattute, ovvero Psg e Benfica. La squadra di Schmidt con dieci vittorie e un pareggio guida la classifica del campionato portoghese, mentre in Champions è qualificata agli ottavi con un turno di anticipo nel girone della Juve, battuta due volte su due. Nello stesso girone anche i parigini a quota 11 in Europa e 35 in campionato. PSG avversario di domani a Torino della Juve.

Foto: twitter PSG