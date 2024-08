Napoli ko con il Girona. Gli spagnoli vincono 2-0 (Van De Beek, Villa). Mazzocchi infortunato

Il Napoli perde 2-0 contro il Girona, club spagnolo che parteciperà alla prossima Champions e apparso nettamente avanti di condizione ai campani di Conte. Nonostante il diluvio a Castel Di Sangro, pubblico delle grandi occasioni per questa sfida interessante. Girona in vantaggio con Van De Beek, che sfrutta un errore difensivo dei campani. Nella ripresa, palo di Rrahmani, e all’83’ raddoppio dei catalani con Villa che anticipa Di Lorenzo. Da valutare le condizioni di Mazzocchi, uscito per infortunio.

Foto: twitter Napoli