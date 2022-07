Napoli, Kim subito protagonista: canta, balla e rispolvera il Gangnam Style. Il video

Rito di iniziazione nel ritiro del Napoli per Kim Min-Jae, nuovo difensore dei campani. Come tradizione, ai nuovi arrivati viene fatto cantare un brano napoletano, dalla tradizione di Napoli. Kim invece, ha sorpreso tutti.

Come pubblicato dagli account social del club, il difensore sudcoreano, ha rispolverato un tormentone del suo Paese, che ormai 10 anni or sono, fece il giro del mondo.

Parliamo del Gangnam Style, che il difensore ha cantato e ballato nel ritiro del Napoli, divertendo e coinvolgendo tutti.

Non sarà stato “O surdat nnamurat” ma Kim ha iniziato bene la sua esperienza nel ritiro del Napoli.

