Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali

Queste le scelte ufficiali di Gennaro Gattuso e Andrea Pirlo per l’anticipo delle 18.00 dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli contro la Juventus. Passate le polemiche per la partita di andata, morali opposti tra bianconeri (freschi di qualificazione alla finale di Coppa Italia) e partenopei (in crisi di risultati). Queste le scelte ufficiali:

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Zielinski; Politano, Insigne, Lozano, Osimhen

Juventus (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; Bernardeschi, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

Foto: Stadio diego armando maradona