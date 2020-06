Napoli-Juventus, i precedenti: i partenopei vogliono bissare il successo del 2012

Domani sera, finalmente, all’Olimpico di Roma, andrà in scena la finale di Coppa Italia fra Napoli e Juventus. Una sfida che ha già avuto un suo precedente nel 2012 quando, i partenopei si imposero 2-0 sulla squadra allora allenata da Antonio Conte per 2-0 grazie alle reti di Cavani e Hamsik. L’ultima finale disputata dai partenopei risale al 2014 (vittoria per 3-1 contro la Fiorentina), mentre l’ultima finale della Juventus risale al 2018 (4-0 sul Milan). Su 18 finale disputate, la Juventus ne vinte 13, mentre il Napoli è fermo a 5 successi su 9 ultimi atti disputati. Sempre in Coppa Italia, nella loro storia, i club si sono affrontati per ben 11 volte, con 5 vittorie azzurre e 6 della Vecchia Signora.

Foto: profilo Twitter ufficiale SSC Napoli