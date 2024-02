Napoli-Juve, stadio Maradona verso il sold-out

Lo stadio Maradona di Napoli farà registrare molto probabilmente il tutto esaurito in vista della sfida di domenica sera tra i partenopei e la Juventus: i biglietti sono stati praticamente tutti venduti, restano solo 100 biglietti al momento disponibili in Tribuna Posillipo, il settore più caro dell’impianto partenopeo, ma che probabilmente entro domenica saranno comunque venduti. Si riaccende l’entusiasmo in casa aazzurra, in particolare visto la sfida ai rivali biancoeri e alla rincorsa alla zona Champions che sembra più fattibile, dopo la vittoria per 6-1 in casa del Sassuolo.

Foto: twitter Napoli