Napoli-Juve: corsa contro il tempo per Ospina. In preallarme Marfella

Il Napoli è in apprensione in vista della gara contro la Juventus di sabato 11 settembre. Il club campano, infatti, è in emergenza portieri.

Con l’infortunio di Meret, che in settimana ha lasciato il ritiro della Nazionale, Spalletti al momento ha a disposizione solo il terzo portiere Davide Marfella. Il classe 1999, è tornato a Napoli questa estate dopo i prestiti al Bari, in Lega Pro, dove comunque non era titolare.

Spalletti spera sempre nel recupero di David Ospina, che ha avuto dei problemi contro la Bolivia in Nazionale. Il colombiano non è al meglio, ma proverà a forzare per recuperare per la gara contro i bianconeri. Chiaramente gli esami strumentali chiariranno se potrà esserci sabato.

Ad ogni modo sia Ospina che Cuadrado torneranno solo nella giornata di venerdì a disposizione dei rispettivi club, e sabato c’è l’attesa gara, quindi un altro problema ulteriore per i club.

E così che al momento il giovane Marfella sogna la sfida alla Juve. Ma è ancora presto per dire se sarà lui davvero il titolare sabato prossimo al “Maradona”.

Foto: Twitter Napoli