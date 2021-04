Napoli-Inter 1-0 all’intervallo: autogol di Handanovic. Due legni di Lukaku

Il Napoli è in vantaggio alla fine del primo tempo della gara contro l’Inter. I campani hanno sfruttato un clamoroso errore difensivo dei nerazzurri al 36′. Su cross dalla sinistra di Insigne, Handanovic blocca e mette a terra. In caduta, però, impatta con De Vrij e lo sloveno, in tuffo, getta la palla indietro che finisce in rete per il pazzesco 1-0 azzurro.

L’Inter può recriminare su due legni colpiti da Romelu Lukaku, con una traversa clamorosa al 29′ e un palo al 39′, Gara apertissima nel secondo tempo.

Con questi 3 punti il Napoli affiancherebbe la Juventus al quarto posto a quota 62.

Foto: Twitter Inter