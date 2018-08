L’indiscrezione: il Napoli insiste per Darmian. E Ochoa chiede una risposta

Il Napoli è sempre alla ricerca di un nuovo terzino. Resta forte la candidatura di Matteo Darmian, profilo ideale per il club partenopeo perché in grado di giocare sia a destra che a sinistra. L’ex Toro spinge per tornare in Italia, il Napoli sa che per accontentare il laterale di proprietà del Manchester United deve fare un investimento importante, soprattutto per quanto riguarda il costo del cartellino, mentre sull’ingaggio si potrebbe trovare un punto d’incontro. Capitolo portiere: Ochoa è un nome sempre valido, il portiere messicano (ricordiamo il suo status di extracomunitario) ha chiesto una risposta a stretto giro di posta, in 48-72 ore, altrimenti farà altre scelte. Il Napoli sta valutando, ha la forte tentazione di affondare il colpo, ma allo stesso tempo vuole tutelare il giovane Meret. E sullo sfondo resiste la pista Gabriel, come raccontato.

Foto: Bleacher Report