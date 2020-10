Napoli, Insigne si è allenato in gruppo. Disponibile per l’AZ Alkmaar

Buone notizie i casa Napoli. Lorenzo Insigne è tornato ad allenarsi con i compagni per la prima volta dall’infortuno muscolare dello scorso 27 settembre. Il capitano della squadra di Gattuso ha svolto la seduta con i compagni dopo che le ultime visite mediche hanno dato esito positivo, dimostrando di aver superato la lesione di primo grado al bicipite femorale subita nel match contro il Genoa che gli aveva fatto saltare la sfida di sabato con l’Atalanta, oltre a quella non disputata con la Juve che in ogni caso lo avrebbe visto assente.

Il capitano degli azzurri sarà a disposizione per la gara di Europa League di giovedì sera contro l‘AZ Alkmaar.