Napoli, infortunio per Mertens: trauma contusivo al gluteo

Uscito anzitempo nella gara vinta del Napoli contro l’Udinese, Mertens è stato sostituito da Milik (autore del gol) al 31′ del primo tempo per un infortunio come spiegato poi da Gennaro Gattuso nel commento post partita. Per l’attaccante belga, come si legge sui canali ufficiali del Napoli, un trauma contusivo al gluteo destro. Questa la nota del club attraverso un tweet: “Mertens è stato sostituito al 31’ del primo tempo per un trauma contusivo al gluteo destro”.

Foto: profilo twitter Napoli