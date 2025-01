Napoli, infortunio per Kvaratskhelia e Politano. Il comunicato del club

Il Napoli di Antonio Conte dovrà fare a meno di Kvaratskhelia e Politano per la gara contro la Fiorentina, in scena sabato alle ore 18:00 a Firenze. Affaticamento muscolare per il georgiano, elongazione per l’ex Inter. Qui di seguito il comunicato del club.

“Kvaratskhelia e Politano non prenderanno parte alla trasferta di Firenze. Kvara ha accusato un affaticamento muscolare nel corso dell’allenamento odierno. Politano è stato sottoposto ad esami strumentali, che hanno evidenziato un’elongazione del muscolo soleo della gamba sinistra”.

Foto: Instagram Kvaratskhelia