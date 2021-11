Napoli in svantaggio a Varsavia al 45′: il Legia conduce 1-0

Il Legia Varsavia conduce sul Napoli all’intervallo della gara valida per la quarta giornata della fase a gironi dell’Europa League e che mette in palio il primo posto.

I polacchi sono passati in vantaggio al 10′ con una rete di Emreli.

In questo momento il Legia salirebbe a 9 punti in classifica, contro i 4 dei partenopei, chiamati a rimontare in terra polacca.

Foto: Twitter Legia