Napoli, in casa mai così male dal 97/98: l’epilogo fu la retrocessione

Cinque sconfitte casalinghe per il Napoli nel campionato in corso che, su 6 ko totali, testimoniano le nette difficoltà patite dalla compagine allenata da Spalletti al Maradona. Un rendimento interno davvero negativo e, per trovare nella storia dei partenopei un flop simile, bisogna addirittura ritornare all’annata 97/98, la peggiore nella massima serie per la compagine all’ombra del Vesuvio: era la stagione degli appena 14 punti e dei 4 allenatori. Le sconfitte lì furono 11 e, come noto, arrivò la retrocessione. In questo caso l’epilogo sarà diverso, ma il Napoli in questo rush finale deve necessariamente invertire il trend.

Foto: Twitter Napoli