Napoli, in amichevole con l’Antalyaspor utilizzate le maglie “Christmas edition”

Il Napoli è sceso in campo nel pomeriggio in amichevole in Turchia contro l’Antalyaspor, nella gara vinta per 3-2 dagli uomini di Spalletti.

I campani hanno utilizzato una particolare maglietta a tiratura limitata “Christmas edition”, con l’immagine di una renna con il cappellino natalizio.

Magliette particolari per partenopei che verranno utilizzate anche per le prossime amichevoli.

Foto: twitter Napoli