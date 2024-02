Napoli, il report dell’allenamento: Politano ha lavorato a parte in vista del Milan

Altra tegola per il tecnico del Napoli Walter Mazzarri in vista del campionato e del Milan, dopo l’affaticamento muscolare accusato da Piotr Zielinski sabato scorso in allenamento. Questa mattina, fa sapere il club azzurro, anche Matteo Politano ha lavorato a parte presso il Konami Training Center di Castel Volturno. L’esterno della Nazionale è pertanto da considerarsi in dubbio in vista del posticipo domenicale di San Siro con i rossoneri. Passi in avanti invece per Olivera e Meret, che intravedono la convocazione essendosi allenati per una parte della seduta in gruppo.

Di seguito il report completo

“Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro di forza. Successivamente seduta tecnico tattica e chiusura con partitina a campo ridotto. Zielinski e Politano hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Per Olivera e Meret prima parte di seduta in gruppo e seconda parte di allenamento personalizzato in campo.”

Foto: Twitter SSCNapoli