Napoli, il report dell’allenamento odierno: ancora a parte Meret, Natan e Olivera

Il Napoli si è allenato in vista della sfida di domenica, quella contro la Lazio allo Stadio Olimpico. La società azzurra ha reso noto il report dell’allenamento odierno, dove segnala l’assenza di tre giocatori dal resto del gruppo: “La squadra ha lavorato sul campo 2 iniziando la sessione con riscaldamento e torello, di seguito il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico. Chiusura con partita a tutto campo. I giocatori Meret, Natan e Olivera hanno svolto lavoro personalizzato in campo e palestra”.

Foto: sito ufficiale SSC Napoli