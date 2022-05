Napoli, il report della sessione di allenamento degli azzurri in vista del Torino

Archiviata la roboante vittoria contro il Sassuolo di sabato con la conseguente qualificazione in Champions League, per il Napoli è tempo di proiettarsi sulla sfida di sabato contro il Torino di Juric. Secondo quanto viene riportato dal sito ufficiale, gli azzurri si sono ritrovati quest’oggi agli ordini di Spalletti a Castelvolturno per la sessione mattutina di allenamento. Il tecnico di Certaldo ha fatto svolgere ai suoi giocatori inizialmente un torello e una partitella a campo ridotto, per poi dedicarsi agli esercizi di forza e resistenza. Per quanto riguarda Ghoulam e Rrahmani entrambi hanno svolto un lavoro di recupero.

Fonte della foto: Napoli Calcio