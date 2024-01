Napoli, il report dall’allenamento: Ngonge e Traorè in gruppo, terapie per Meret

Dopo la finale di Supercoppa a Riyad, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti. I campioni d’Italia preparano il match contro la Lazio in programma domenica alle 18. Ecco il report dall’allenamento odierno: “Primo giorno di allenamento all’SSCN Konami Training Center per Traorè e Ngonge. La squadra ha lavorato sul campo 1 iniziando la sessione con attivazione attraverso un circuito ad ostacoli. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro aerobico. Chiusura con partitella a campo ridotto. Meret ha fatto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Per Natan e Olivera allenamento personalizzato in palestra e campo”.

Foto: sito ufficiale Napoli