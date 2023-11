Napoli, il primo bollettino su Olivera: trauma distorsivo al ginocchio sinistro

Brutta tegola per Walter Mazzarri al suo secondo debutto da allenatore del Napoli. Al 36′ del match contro l’Atalanta Mathias Olivera scivola, da solo, e si fa male al ginocchio. Un infortunio che lo ha visto lasciare il campo in lacrime e scortato in barella. In attesa degli esami strumentali, il club azzurro ha diramato un primo comunicato circa le condizioni del giocatore: “Mathias Olivera, infortunatosi nel primo tempo nella gara di Bergamo, è uscito per un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Nella giornata di domani sosterrà la risonanza a Villa Stuart”.

Foto: Instagram Olivera