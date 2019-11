Napoli, il Milan vale quadruplo per capire se è tornato l’idillio

Ci sono partite che valgono molto più dell’aspetto tecnico. Milan-Napoli è una di queste, la madre di tutte le partite, per capire se in casa azzurra è davvero tornato l’idillio. Inutile fare troppi giri di parole, il lavoro di Carlo Ancelotti non ha fin qui soddisfatto. Se poi vogliamo dire che l’organico non è competitivo, chiunque è libero di farlo. Ma in ogni caso è un organico che non giustifica un rendimento così sotto il minimo sindacale, troppo sotto. Però, occhio, ci sono gli aspetti tecnico-tattici e quelli relativi ai rapporti: la storia dell’ammutinamento e di Ancelotti che prima aveva detto “è giusto non andare in ritiro” per poi fare macchina indietro, ha lasciato traccia in modo sostanziale. È stato ricucito lo strappo? Ancelotti ha davvero il vento a favore? Potrà lavorare con la fiducia di tutti e senza gli atteggiamenti che troppo spesso nelle ultime partite sono costati carissimi al Napoli? La visita al Milan non è una partita, è la Partita per capire se il peggio è davvero alle spalle. Altrimenti…

Foto: Twitter Champions League