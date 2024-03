Napoli, il Maradona si tinge d’azzurro: tutto esaurito per il match con la Juventus

Lo stadio Maradona di Napoli farà registrare il tutto esaurito in vista della sfida di questa sera, in programma alle 20.45, contro la Juventus. Polverizzati dai tifosi tutti i biglietti messi a disposizione dal club. Ieri erano disponibili solo poche centinaia di biglietti per la Tribuna Posillipo, il settore più caro dell’impianto partenopeo, ma questa mattina sono andati esauriti anche quelli. Entusiasmo, dunque, in casa azzurra per una partita che potrebbe riavvicinare i partenopei alle zone nobili della classifica e al sogno Champions.

Foto: Twitter SSC Napoli