Napoli, il giorno del doppio colpo. Petagna ok (per luglio): le cifre. E Rodriguez…

Ieri sera avevamo detto che oggi sarebbe stato il giorno del doppio colpo Napoli. E’ andata esattamente così: la società partenopea ha praticamente chiuso l’operazione con la Spal per Andrea Petagna da 16 milioni + 3 di bonus. L’attaccante si trasferirà dal 1 luglio a Napoli, e concluderà la stagione in biancoazzurro. Il bomber è infatti ritenuto imprescindibile da mister Leonardo Semplici per continuare ad inseguire l’obiettivo salvezza. Dal pomeriggio è atteso poi l’ok dal Milan per Ricardo Rodriguez. Operazione in prestito oneroso (da 1 milione o qualcosa in più), più diritto di riscatto per altri 5 o 6 milioni. Il terzino svizzero, come già anticipato da ieri ad ora di pranzo, è un giocatore fortemente richiesto da Gattuso che lo ha già avuto in rossonero.

