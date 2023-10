Napoli, il comunicato sulle condizioni di Osimhen: lesione di medio grado al bicipite femorale destro

Brutte notizie in casa Napoli che ha pubblicato poco fa il comunicato in merito agli esami svolti da Victor Osimhen, dopo l’infortunio in Nazionale. L’asso nigeriano ha una lesione di medio grado al bicipite femorale destro.

Questa la nota: “Dopo l’infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen oggi è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante azzurro ha iniziato le terapie all’SSCN Konami Training Center”.

Foto: Instagram Napoli