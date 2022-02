Al termine di Cagliari-Napoli, la SSC Napoli ha diramato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Di Lorenzo e Malcuit.

Questo quanto si legge: “Kevin Malcuit è stato sostituito nel finale di Cagliari-Napoli per un risentimento al polpaccio destro. Di Lorenzo, sostituito nel primo tempo per un trauma alla testa, sta bene e non ha accusato nessun disturbo successivo”.

Foto: Twitter Napoli