Napoli, il comunicato: “Gli ultimi due tamponi sono risultati negativi al Covid-19”

Nessun nuovo caso di Covid-19 in casa Napoli. Lo annuncia il club con una seconda nota ufficiale, dove afferma: “Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19”.

La nota è arrivata in seguito ad una prima dove si annunciavano tutti tampini negativi, tranne due che erano ancora in elaborazione.

Proprio su questi ultimi due tamponi era nato un piccolo giallo in casa Napoli, visto che era sparsa la voce che erano due tamponi positivi al Covid-19 e in particolare erano quelli di un difensore e di un preparatore atletico. Per fortuna, nessun nuovo positivo nel club.

Gli ultimi due tamponi in lavorazione sono risultati negativi al Covid-19. — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 6, 2020

Fonte Foto: Logo Napoli