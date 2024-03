Napoli, il colpo di testa di Juan Jesus spezza il tabù di San Siro nerazzurro: il dato

Sembrava ormai fatta ieri sera per l’undicesima vittoria consecutiva in campionato dell’Inter, che avrebbe avvicinato sensibilmente il ventesimo Scudetto della storia nerazzurra. E invece il colpo di testa al minuto 81 del difensore del Napoli Juan Jesus ha rimesso il risultato in pari in quel di San Siro. Un gol che potrebbe dare energie e morale ai partenopei per affrontare il rush finale di stagione. Non solo. Quella segnata dal brasiliano è una rete importante anche per una statistica curiosa. Era infatti dal 2017/18 che gli azzurri non strappavano almeno un punto dal Meazza interista. Nelle successive cinque annate sono infatti arrivate solo sconfitte. Tabù infranto.

Foto: Twitter SSC Napoli