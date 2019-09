Napoli, il bollettino medico sugli infortuni di Manolas e Maksimovic

Il Napoli è tornato alla vittoria nella partita contro il Brescia rialzandosi prontamente dopo il ko contro il Cagliari del turno infrasettimanale. Se dovessimo guardare al bicchiere mezzo vuoto, però, non potremmo dimenticare gli infortuni che hanno colpito gli azzurri in questo match. Poco dopo il triplice fischio arbitrale, la società parteopea ha pubblicato il bollettino medico riguardo le situazione fisiche di Manolas e Maksimovic, entrambi costretti alla sostituzione forzata: “Nikola Maksimovic, che è uscito durante la partita contro il Brescia, si è sottoposto ad esami medici che hanno rilevato una sospetta elongazione al bicipite femorale destro. Per Kostas Manolas, anch’egli sostituito nella ripresa del match, si tratta di lieve affaticamento muscolare“.

Foto: twitter Napoli