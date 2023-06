Napoli, i tifosi accolgono Garcia: “Benvenuto in vetta monsieur. Difendiamola”

Oggi alle 18.00 prenderà il via il Rudi Garcia Day. Come annunciato i tifosi del Napoli si sono presentati poco fa al Museo e Real Bosco di Capodimonte, uno dei patrimoni culturali della città, dove verrà presentato il nuovo tecnico. Presente un grande striscione con la scritta: “Benvenuto in vetta monsieur. Difendiamola”.

Foto: Twitter Garcia