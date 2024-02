Napoli, i convocati per il Sassuolo. Out Ngonge e Cajuste

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha diramato pochi minuti fa la lista ufficiale dei convocati in vista della gara di domani con il Sassuolo. Tutti a disposizione del neo allenatore azzurro, ad eccezione di Jens Cajuste e Cyril Ngonge, out per due problemi di natura muscolare. Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Meret, Gollini, Contini.

Difensori: Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera.

Centrocampisti: Anguissa, Zielinski, Dendoncker, Traoré, Lobotka, Lindstrom.

Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen

Foto: Twitter SSC Napoli