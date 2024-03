Napoli, i convocati per il match con la Juventus. Ancora out Cajuste e Ngonge

Il tecnico del Napoli Francesco Calzona ha diramato poco fa la lista dei convocati in vista del match di stasera contro la Juventus, in programma al Maradona alle 20.45. Due sole assenze per gli azzurri, visto che Jens Cajuste e Cyril Ngonge non hanno recuperato dai rispettivi infortuni. Di seguito l’elenco completo:

Portieri : Meret, Gollini, Contini.

: Meret, Gollini, Contini. Difensori : Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera.

: Di Lorenzo, Mazzocchi, Mario Rui, Natan, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani, Olivera. Centrocampisti : Anguissa, Zielinski, Dendoncker, Traoré, Lobotka, Lindstrom.

: Anguissa, Zielinski, Dendoncker, Traoré, Lobotka, Lindstrom. Attaccanti: Politano, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Osimhen.

Foto: Twitter SSC Napoli