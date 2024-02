Napoli, i convocati per il Barcellona. Torna Osimhen. Out Ngonge

Prima da neo allenatore del Napoli per Francesco Calzona, che ha diramato poco fa l’elenco ufficiale dei convocati in vista della sfida del Maradona di stasera con il Barcellona, valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Torna a disposizione Victor Osimhen, come annunciato dallo stesso tecnico azzurro ieri in conferenza stampa. Fuori invece Ngonge, che non prenderà parte all’incontro a causa di un fastidio muscolare accusato durante l’allenamento di ieri. Ricordiamo che per questioni di lista sono out anche out anche Dendoncker, Zielinski e Demme.

Di seguito tutti i convocati:

Portieri: Contini, Gollini, Meret.

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani.

Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Lobotka, Lindstrom, Traoré.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone

Foto: Twitter SSCNapoli