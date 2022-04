Napoli, i convocati di Spalletti per la Fiorentina

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della partita in programma questo pomeriggio contro la Fiorentina: presente Amir Rrahmani, in dubbio nelle scorse ore a causa di un’influenza.

Portieri: Ospina, Meret, Marfella;

Difensori: Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli;

Centrocampisti: Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Attaccanti: Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Politano.

Foto: Twitter Napoli