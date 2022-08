Napoli, i convocati di Spalletti per la Fiorentina: ancora assente Fabian Ruiz

Sono stati ufficializzati i convocati di Luciano Spalletti per Fiorentina-Napoli, gara valida per la terza giornata di campionato in programma domani allo Stadio Franchi alle ore 20.45. Assenti Fabian Ruiz, Diego Demme, ancora alle prese con l’infortunio e Adam Ounas, che ha rimediato un affaticamento alla coscia destra. Ecco l’elenco completo:

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu

Difensori: Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zanoli

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.

Foto: twitter Napoli