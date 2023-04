Napoli, i convocati di Spalletti per il Milan

Luciano Spalletti ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di stasera contro il Milan. Per il tecnico toscano non ci sono novità, assente per infortunio Giovanni Simeone e gli squalificati Anguissa e Kim. Le scelte dell’allenatore.

Portieri: Gollini, Idasiak, Meret.

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Juan Jesus, Rrahmani.

Centrocampisti: Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski.

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Osimhen, Politano, Raspadori.

Foto: Instagram Napoli